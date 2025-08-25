El programa Yo Te Invito, que se emite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA y la plataforma de Kick, dedicó su sección Yo Emprendo al emprendimiento sanjuanino Piruso, liderado por el diseñador gráfico Luciano "Lucho" Velázquez. La iniciativa de indumentaria fusiona el diseño digital con la serigrafía artesanal y un impronta made in San Juan. El proyecto, que ya cuenta con un año de trayectoria, se ha posicionado en el mercado local con una propuesta original y distintiva.

Su experiencia previa en el diseño gráfico digital lo llevó a buscar una forma de materializar sus creaciones. "Dije, vamos a hacer tangible lo que vengo haciendo digital hoy en día", detalló. A diferencia de otros emprendimientos que imprimen imágenes preexistentes, Piruso se diferencia por la originalidad de sus productos, con diseños que son concebidos y dibujados íntegramente por su creador.

El proceso creativo de cada pieza comienza con la búsqueda de una idea original, la cual, según Velázquez, "es buscar una idea que sea interesante, divertida y subliminal". La intención de la marca es reflejar la identidad de San Juan y la región de Cuyo de una manera poco convencional. "La idea es que no sea 'San Juan, te quiero', sino que sea algo más rebuscado", sostuvo el diseñador, buscando que sus prendas atraigan a un público más amplio. En este sentido, Velázquez mencionó la remera "Manso", inspirada en una charla informal, o la de la jarilla, una de sus favoritas, que incluye el nombre científico de la planta de forma sutil.

La materia prima de los diseños se realiza a través de un proceso artesanal de serigrafía, tercerizado en un taller local. El emprendedor destacó que, si bien la idea de crear remeras siempre estuvo presente, fue necesario un cambio de enfoque para concretar el proyecto. "No voy a hacer la serigrafía porque no voy a empezar nunca. La hagamos práctica", comentó, haciendo hincapié en la importancia de delegar tareas para avanzar con el negocio.

Por último, a pesar de las dificultades que presenta la comercialización, el emprendedor aseguró que las ventas se dan de manera orgánica. "Hay que estar en ferias, hay que mostrarse", expresó. Las remeras de Piruso pueden encontrarse en dos puntos de venta en la provincia, Groove Store! y La Tienda del Chalet, además de la venta directa a través de su perfil de Instagram (@Piruso.remeras!). Finalmente, el diseñador adelantó que en el futuro esperan expandirse y no descartan convertir a Piruso en una marca de alcance nacional.