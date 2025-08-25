El mundo del deporte se encuentra conmovido tras conocerse la lamentable partida de Santiago Zanni, un joven de 15 años que formaba parte de las divisiones formativas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. El juvenil, promesa en el ámbito futbolístico, falleció después de enfrentar una grave enfermedad que lo mantuvo alejado de las canchas. La institución de Boedo comunicó el deceso y declaró un período de tres días de luto en su memoria.

El comunicado emitido por la entidad deportiva no solo informó sobre el trágico desenlace, sino que también incluyó un sentido mensaje de acompañamiento para el entorno del adolescente. La declaración, difundida por sus plataformas digitales, subrayó el gran valor del joven en su lucha contra la enfermedad y extendió su solidaridad a su familia, amistades y a todo el personal técnico y compañeros que compartieron su trayectoria en el club. La directiva del Ciclón manifestó su disposición para brindar apoyo y contención a todos los allegados del muchacho en este momento de gran dolor.

En octubre de 2023, Santiago tuvo la oportunidad de visitar el entrenamiento bajo la dirección técnica de Rubén Darío Insúa. Aquella ocasión le permitió compartir momentos y capturar fotografías con los jugadores profesionales en las instalaciones de la ciudad deportiva.

