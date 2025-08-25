El Grupo Petersen, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Argentina, abrió una búsqueda laboral para incorporar a su equipo un Ejecutivo de Canales Indirectos, posición clave dentro de la Gerencia de Canales Indirectos. Esta propuesta representa una oportunidad única para quienes deseen formar parte de un proyecto con alcance nacional, enfocado en el crecimiento y la transformación digital del sector financiero.

La propuesta está orientada a perfiles con conocimientos sólidos en productos prendarios e hipotecarios, capacidad de gestión y negociación, así como experiencia en la generación de alianzas estratégicas. El objetivo es fortalecer la red comercial y potenciar el desarrollo regional mediante la apertura de nuevos canales y la optimización de los productos y servicios existentes.

Principales responsabilidades del puesto

Generar alianzas estratégicas con diferentes entidades, como agencias, concesionarias e inmobiliarias.

Realizar el seguimiento de los productos financieros para proponer mejoras y consolidar su colocación.

Identificar nuevos canales estratégicos que permitan ampliar la cobertura de mercado.

Brindar soporte a las entidades sobre los productos y servicios disponibles.

Detectar oportunidades de negocio en todo el territorio provincial.

Requisitos para postular

El Grupo Petersen busca personas proactivas, orientadas a resultados, con capacidad organizativa, flexibilidad y gusto por el trabajo en equipo. Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser estudiantes avanzados o graduados en Marketing o carreras afines.

Contar con experiencia comprobable en posiciones similares.

Poseer conocimientos en productos prendarios e hipotecarios.

Demostrar habilidades comerciales, de negociación y persuasión.

Disponibilidad para viajar con frecuencia.

Beneficios y condiciones

Quienes se sumen al equipo del Grupo Petersen accederán a excelentes condiciones de contratación, planes de formación y desarrollo profesional, convenios con universidades y múltiples beneficios adicionales. Entre ellos:

Bonificaciones en seguros, gimnasios y un exclusivo club de beneficios.

Adicional por guardería para hijos menores de 6 años.

Bonificación en paquetes de servicios financieros.

Participación en proyectos innovadores de integración de cuatro bancos dentro del proceso de transformación digital.

Además, esta posición se desarrolla en el marco de la Gerencia Corporativa de Banca Minorista, lo que implica una oportunidad de crecimiento profesional dentro de una compañía de referencia en el país.

Para postularte, hacé clic aquí.