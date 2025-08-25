El mensaje de Khabib Nurmagomedov sobre Ilia Topuria que enciende UFC

Una declaración del excampeón de peso ligero de la UFC, Khabib Nurmagomedov, ha encendido el debate en el mundo de las artes marciales mixtas. En una entrevista reciente, "The Eagle" compartió su perspectiva sobre el actual campeón de peso ligero, Ilia Topuria, y su posible rival más complicado: Arman Tsarukyan. El peleador daguestaní, ahora dedicado a la mentoría y el entrenamiento, considera a Tsarukyan la "kriptonita" de Topuria y ve al armenio como el mejor peso ligero del mundo en la actualidad.

Las palabras de Khabib no solo generaron controversia por su contundencia, sino que también pusieron en el foco un posible enfrentamiento. Nurmagomedov, sin dudarlo, dio un pronóstico tajante a favor de Tsarukyan en una hipotética pelea, estimando un 80% de posibilidades de victoria para el armenio. Según Khabib, la ventaja de Tsarukyan radica en su habilidad en el wrestling, un estilo al que, en su opinión, Topuria nunca se ha enfrentado en un nivel tan alto.

La declaración de Khabib, sin embargo, ha generado debate. Aunque Topuria ha enfrentado y superado a luchadores con experiencia en el wrestling, como Bryce Mitchell, y noqueó a un peleador de la talla de Alexander Volkanovski, el excampeón de la UFC se mantiene firme en su postura. La rivalidad entre el "clan daguestaní" y el peleador hispano-georgiano es bien conocida, lo que podría explicar el respaldo de Khabib hacia Tsarukyan.

Khabib y lo que ve en Ilia Topuria

Esta opinión es compartida por el actual campeón de peso wélter, Islam Makhachev, amigo cercano de Khabib, quien también ha afirmado que Tsarukyan merece ser el próximo retador al cinturón de peso ligero. Sin embargo, la UFC y el propio Topuria parecen tener planes diferentes. "El Matador" ha insistido en que Arman debe conseguir otra victoria antes de recibir la oportunidad titular y ha expresado su preferencia por enfrentar a peleadores como Paddy Pimblett o Justin Gaethje en su primera defensa del cinturón.

A pesar de los planes de la UFC y Topuria, Khabib cree que el enfrentamiento es inevitable si Tsarukyan consigue otra victoria significativa. El excampeón es consciente de que Topuria es una estrella mediática de mayor calibre, pero argumenta que la UFC no podrá "esconder" a Arman si demuestra su valía en el octágono. El armenio podría tener esa oportunidad el 22 de noviembre en el evento de Qatar, donde se rumorea que se enfrentará a Dan Hooker en el evento estelar.