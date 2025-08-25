Trump reveló que la última comunicación con el líder del Kremlin se dio tras la reunión que la semana pasada encabezó en la Casa Blanca junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y otros dirigentes europeos. “Sí, lo he hecho”, respondió a los periodistas al ser consultado sobre si había retomado el diálogo con Putin después de aquel encuentro.

El mandatario aseguró que cada intercambio con Putin es positivo, aunque no ocultó su malestar frente a los ataques rusos que persisten en Ucrania. “Cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto”, explicó.

El 15 de agosto, Trump y Putin habían compartido una reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, en lo que fue considerado un paso clave hacia un eventual acuerdo de paz. Días más tarde, el 18 de agosto, el presidente estadounidense interrumpió una conversación con Zelenski y líderes europeos para llamar a Putin. En ese momento aseguró que el jefe del Kremlin había aceptado reunirse bilateralmente con el mandatario ucraniano. Sin embargo, desde Moscú descartaron que existieran planes inmediatos para un encuentro de ese tipo.

Consultado sobre por qué Putin se resiste a reunirse cara a cara con Zelenski, Trump señaló: “Porque no le cae bien”. Pese a ello, remarcó que mantiene la convicción de que la guerra podría llegar a su fin en el corto plazo. “Creo que vamos a terminar la guerra”, insistió, dejando abierta la posibilidad de nuevas instancias de negociación en los próximos meses.