La investigación por el asesinato de Mario Alday, ocurrido en Villa del Carril, sumó un nuevo capítulo con la detención de Ángel Nahuel Flores, un joven de 24 años que había salido del Penal de Chimbas en abril de este año. Fue capturado en la vía pública en Angaco, mientras la Policía allanaba la vivienda donde residía con su madre.

Fuentes judiciales confirmaron que Flores sería el hombre que aparece en las cámaras de seguridad ingresando al domicilio de Alday, lo que lo ubica directamente en la escena del crimen.

Publicidad

La causa ya tenía un detenido: Iván Armando Gamboa, de 34 años. Este hombre vivía en una casona usurpada sobre avenida Rawson y fue vinculado al hecho también por registros fílmicos. Sin embargo, con la captura de Flores, la fiscalía evalúa la participación de ambos y no descarta que Gamboa haya actuado como cómplice.

Ángel Flores ya había estado implicado en un crimen resonante: el asesinato de Yutiel Castro, un bebé de un año y medio que murió tras una brutal golpiza en 2014. Por ese caso, que estremeció a San Juan, Flores fue condenado en 2018 a 10 años de prisión. Cumplió su condena hace pocos meses y ahora vuelve a ser noticia por otro hecho violento.

Publicidad

El caso Yutiel Castro

El 8 de mayo de 2014, Yutiel Castro, de un año y medio, ingresó sin vida al Hospital Rawson con fracturas, mordidas en todo el cuerpo y un golpe que le reventó el hígado, causándole una hemorragia interna.

Las sospechas recayeron sobre su madre, Johana Castro, de 22 años, y sobre los hermanos Jonathan y Nahuel Flores, pareja y cuñados de la mujer. Todos vivían en condiciones precarias en una panadería usurpada de Villa del Carril. La Justicia determinó que el niño fue asesinado a golpes por sus cuidadores mientras su madre se encontraba ausente.

Publicidad

Jonathan Flores fue condenado a prisión perpetua en 2017, mientras que Nahuel Flores recibió 10 años en 2018. Ángel Nahuel Flores, también vinculado, cumplió su pena hasta abril de 2024. La madre del bebé murió meses después en un accidente de tránsito en el mismo barrio donde ocurrió el crimen.