Luego de que en las últimas horas se viralizara un video que muestra a Sergio Vallejos discutiendo con empleados de una clínica y golpeando una mampara de policarbonato, el excandidato a gobernador se refirió al incidente y aseguró que actuó de ese modo porque le negaron la atención a su hijo. Además, aseguró que analiza demandar al centro de salud por abandono de persona. En diálogo con DIARIO HUARPE, el político y empresario Sergio Vallejos, contó su versión de los hechos y expresó: “No quise lastimar a nadie, simplemente actué como cualquier padre desesperado ante el peligro que corría la vida de mi hijo”.

En este sentido, Vallejos explicó que todo comenzó cuando su hijo de 24 años sufrió un grave accidente en una de sus rodillas tras caer de un caballo mientras arreaba vacas en la finca familiar ubicada en la localidad Niquivil del departamento Jáchal. Por este motivo, debieron inmovilizarle improvisadamente la pierna y viajar a toda velocidad hacia la Ciudad de San Juan para que el joven fuera atendido.

Según explicó el político, en el camino llamaron al Instituto de Traumatología para que se prepararan para recibir al joven herido, pero no fueron atendidos. Al llegar al centro de salud, él ingresó corriendo y pidió atención urgente, explicando que su hijo había sufrido una grave lesión y que peligraba su arteria femoral. Ante esto y según su versión, los empleados de la clínica le exigieron de mala manera el carnet de la obra social, a lo que él explicó que no lo tenía consigo, ya que venían de un viaje, pero se ofreció a ir a buscarlo mientras atendían a su hijo.

Como respuesta, los recepcionistas le habrían contestado de mala manera que no lo iban a atender ni a brindar una camilla, hasta que presentara dicho carnet. “Por eso le metí una piña al policarbonato y les dije que eran unos reverendos hijos de puta, porque ellos tenían la obligación de atenderlo”, enfatizó.

Tras esa situación, el empresario comentó que se dirigió a otra clínica privada de Capital donde sí recibieron a su hijo, que actualmente permanece internado en observación, con pronóstico reservado y con monitoreo permanente de su arteria femoral, ya que la tiene comprometida.

Consultado sobre la posibilidad de que el Instituto de Traumatología lo demande por su accionar, Vallejos afirmó: “Primero que yo no he lastimado a nadie, ni he querido lastimar a nadie. Yo solo le pegué una piña a un plástico y así descargué mi bronca ante la respuesta tan insensible de estas personas.

“No puede ser que en una clínica con tanta trayectoria, no me hayan llamado todavía para disculparse. Yo no tengo problema en disculparme, pero yo actué como actuaría cualquier padre desesperado ante el peligro que corría la vida de mi hijo”. A su vez, el político dijo: “Después de que pase esta situación, yo soy el que va a evaluar si los demanda por abandono de persona”.