El pasado 6 de septiembre Sergio Nasser Picón se trasladaba a bordo de su bicicleta sobre Ruta 20 cuando fue embestido por el conductor de un auto de alta gama. Producto del impacto, el joven de 28 años perdió la vida de manera instantánea y por el siniestro vial fue acusado el empresario, , quien durante la tarde de este martes fue sancionado porque la jueza de garantías, Celia Maldonado, para retenerle la licencia de conducir por un año. Familiares se reunieron en la puerta de Tribunales para pedir justicia por el joven fallecido y que el empresario quede preso.

Mientras se desarrollaba la audiencia en horas de la tarde de este martes, familiares, amigos y la pareja, acompañada de su pequeña hija, se manifestaron en el ingreso de Tribunales con carteles y banderas para pedir que la muerte de Sergio Nasser Picón, fallecido el pasado 6 de septiembre en el kilómetro 16 de Ruta 20 en el departamento 9 de Julio.

Durante la audiencia, la Justicia de San Juan dispuso la retención del carnet de conducir a Bernardo Turcumán. Esto se dio luego de que el abogado querellante, Jorge Guillen realizara el pedido a la jueza Celia Maldonado. En ese sentido, el Ministerio Público Fiscal continuará avanzando con la Investigación Penal Preparatoria durante un año.

La madre de Nasser Picón presenció la audiencia donde le retuvieron el carnet de conducir a Bernardo Turcumán. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

La familia del joven fallecido aseguró ante la prensa que temen que el caso no se trabaje como corresponde y no haya un culpable por la muerte de su hijo, asegurando que el empresario cuenta con muchos beneficios. Nadia, hermana de Nasser Picón dijo que la familia estaba muy contenta por la decisión que tomó la jueza Celia Maldonado. “Es lo que esperábamos y pedimos justicia para que esto no quede impune, que no sea un accidente más de tránsito. Queremos que Bernardo Turcumán sea condenado con agravantes por el exceso de velocidad con el que conducía”, agregó.

“Esto es un paso más y vamos a dar lo mejor para que se haga justicia por Nasser. A mí Nasser me lo arrebataron, le quitaron la vida de una manera muy injusta. No se lo deseo a nadie esto. La verdad que es una situación muy dolorosa y quiero que la Justicia actúe como se debe y como corresponde”, aseguró Johanna Arabena, la pareja del ciclista fallecido en 9 de Julio.

La pareja del ciclista fallecido estuvo acompañada de su hija de 3 añitos. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Según el relato de los familiares, desde la noche de la tragedia en Ruta 20 ellos observaron algunas irregularidades en el tratamiento de la Justicia.

“Desde un principio todo ha estado muy encubierto. Nasser era una excelente persona, amaba vivir, una persona muy deportista, saludable, joven con toda una vida por vivir. Me dejó a mi hijita de tres añitos. La verdad que no hay consuelo. Mi hija me pregunta todas las noches por Nasser y la verdad que yo no tengo consuelo para explicarle a mi hija que su papá ya no va a volver a casa”, cerró Johanna, su pareja.

Familiares y amigos reclamaron en la puerta de Tribunales. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.