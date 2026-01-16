Publicidad
Cultura y Espectáculos > Polémica

La reacción de Flor de la V a los dichos de Maxi López: “Me da pena”

Florencia de la V respondió tajante el comentario que dijo Maxi López sobre ella en un programa de streaming. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La conductora usó su programa para responderle al exfutbolistas sus dichos al aire de Olga.

Un comentario de Maxi López durante una charla en streaming generó incomodidad en el estudio y un fuerte debate en redes sociales. La situación se produjo cuando Nati Jota le preguntó al exfutbolista si besaría a un hombre. Tras unos segundos de silencio y ante la insistencia de la conductora, López respondió con una frase que se viralizó rápidamente: “No sería solo masculino, tendría que ser… a Florencia de la Vega, por ejemplo”.

La reacción fue inmediata. Nati Jota corrigió el nombre y la identidad, al aclarar que se trataba de Florencia de la V y que es una mujer. En la mesa también intervino Noelia Custodio, mientras el intercambio generaba gestos de incomodidad en el estudio. Lejos de aclarar el comentario, López volvió a preguntar por el nombre, lo que profundizó el momento tenso al aire.

El episodio ocurrió mientras Maxi López cumple compromisos laborales en Argentina, vinculados a su participación en MasterChef Celebrity y en el streaming OLGA, tras regresar al país luego del nacimiento de su hijo en Suiza.

La respuesta de Florencia de la V llegó horas después, ya desde su programa. En un primer momento, abordó la situación con humor y desdramatizó el comentario. “Está confundido”, expresó, antes de agregar: “Porque yo creo que si me besaba, no me largaba más”, frase que también se replicó en redes.

Más adelante, la conductora revisó el recorte del programa y los títulos que circularon sobre el episodio. Allí adoptó un tono más reflexivo y señaló que no percibió mala intención en los dichos de López. También destacó la reacción inmediata de Nati Jota, quien aclaró la situación en el momento.

Florencia de la V explicó que este tipo de intercambios son frecuentes en espacios de streaming y que, en este caso, no interpretó el comentario como un ataque directo. Sin embargo, remarcó que la amplificación mediática de estas situaciones impacta sobre colectivos históricamente vulnerados y subrayó la importancia del cuidado en el discurso público.

El episodio volvió a poner en agenda el alcance de los contenidos en vivo, el rol de las correcciones al aire y la rapidez con la que un comentario puede convertirse en tendencia en redes sociales.

