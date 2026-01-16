Un comentario de Maxi López durante una charla en streaming generó incomodidad en el estudio y un fuerte debate en redes sociales. La situación se produjo cuando Nati Jota le preguntó al exfutbolista si besaría a un hombre. Tras unos segundos de silencio y ante la insistencia de la conductora, López respondió con una frase que se viralizó rápidamente: “No sería solo masculino, tendría que ser… a Florencia de la Vega, por ejemplo”.

La reacción fue inmediata. Nati Jota corrigió el nombre y la identidad, al aclarar que se trataba de Florencia de la V y que es una mujer. En la mesa también intervino Noelia Custodio, mientras el intercambio generaba gestos de incomodidad en el estudio. Lejos de aclarar el comentario, López volvió a preguntar por el nombre, lo que profundizó el momento tenso al aire.

Publicidad

El episodio ocurrió mientras Maxi López cumple compromisos laborales en Argentina, vinculados a su participación en MasterChef Celebrity y en el streaming OLGA, tras regresar al país luego del nacimiento de su hijo en Suiza.

La respuesta de Florencia de la V llegó horas después, ya desde su programa. En un primer momento, abordó la situación con humor y desdramatizó el comentario. “Está confundido”, expresó, antes de agregar: “Porque yo creo que si me besaba, no me largaba más”, frase que también se replicó en redes.

Publicidad

Más adelante, la conductora revisó el recorte del programa y los títulos que circularon sobre el episodio. Allí adoptó un tono más reflexivo y señaló que no percibió mala intención en los dichos de López. También destacó la reacción inmediata de Nati Jota, quien aclaró la situación en el momento.

Florencia de la V explicó que este tipo de intercambios son frecuentes en espacios de streaming y que, en este caso, no interpretó el comentario como un ataque directo. Sin embargo, remarcó que la amplificación mediática de estas situaciones impacta sobre colectivos históricamente vulnerados y subrayó la importancia del cuidado en el discurso público.

Publicidad

El episodio volvió a poner en agenda el alcance de los contenidos en vivo, el rol de las correcciones al aire y la rapidez con la que un comentario puede convertirse en tendencia en redes sociales.