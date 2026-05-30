La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se refleja en las agencias de viajes y plataformas turísticas. A menos de dos semanas del inicio del torneo, creció de manera sostenida el interés de los argentinos por viajar a Estados Unidos para acompañar a la Selección nacional, impulsado por la ilusión de una nueva conquista mundialista y la posibilidad de ver a Lionel Messi en lo que podría ser su última Copa del Mundo.

Según datos relevados por el sector turístico, las búsquedas vinculadas a vuelos, hospedajes y paquetes para seguir a la Albiceleste registraron fuertes aumentos durante las últimas semanas. El fenómeno se concentra especialmente entre quienes cuentan con visa estadounidense o pasaporte europeo y todavía analizan definir el viaje sobre la fecha.

Las ciudades de Miami, Dallas y Kansas City aparecen entre los destinos más demandados debido a que serán sedes de partidos de la Selección durante la fase de grupos. En algunos casos, las consultas crecieron más de un 300% en comparación con el año pasado.

En cuanto a los costos, el abanico es amplio. Las opciones más económicas parten desde los US$3000 e incluyen paquetes básicos con entradas, algunos traslados y servicios limitados. En paralelo, existen propuestas más completas que superan los US$9500 para quienes buscan asistir a varios encuentros y sumar hospedajes de mayor categoría.

También se detectó una fuerte demanda de pasajes aéreos. Algunos vuelos hacia Miami pueden conseguirse desde US$892, aunque los valores varían según la fecha, la disponibilidad y la cercanía con los partidos de Argentina.

Desde el sector turístico aseguran que el Mundial genera un comportamiento particular entre los viajeros argentinos. Muchas personas comienzan a planificar con meses de anticipación, aunque también existe un importante grupo que espera promociones, cancelaciones o paquetes de último momento para concretar la compra.

Carlos Núñez, director ejecutivo de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, destacó que la conectividad aérea actual favorece la organización del viaje, ya que existen más de cien vuelos directos entre Argentina y Estados Unidos. Además, remarcó que la extensión del torneo facilita distintas alternativas para los hinchas.

Las plataformas de reservas también registraron un fuerte incremento en las búsquedas de alojamiento. Kansas City mostró uno de los mayores saltos de demanda para las fechas vinculadas a los encuentros mundialistas, mientras que Dallas también experimentó un crecimiento exponencial respecto del mismo período del año pasado.

La expectativa alrededor de la Selección Argentina aparece como uno de los motores principales de este fenómeno. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegará al Mundial como defensor del título obtenido en Qatar 2022 y con la ilusión de conquistar la cuarta estrella, un objetivo que moviliza a miles de fanáticos dispuestos a viajar para acompañar al conjunto nacional en suelo norteamericano.

Mientras se acerca el debut mundialista, la demanda sigue creciendo y todo indica que muchos argentinos intentarán organizar el viaje incluso sobre la hora, en busca de un lugar en las tribunas para vivir de cerca una nueva aventura de la Albiceleste.