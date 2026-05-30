Preocupación por la salud de Zelarayán tras desplomarse en un partido

Lo que debía ser una tarde de pura competencia por los 32avos de final de la Copa Argentina terminó con el corazón en la boca para todos los hinchas de Belgrano. Mientras el equipo buscaba el pase de ronda ante Gimnasia de Jujuy, Lucas Zelarayán se convirtió en el centro de una escena que nadie quería ver. El volante, que había saltado al campo desde el banco de suplentes, empezó a mostrar signos evidentes de desorientación que encendieron las alarmas de sus compañeros y rivales.

El Estadio Madre de Ciudades quedó en silencio cuando una ambulancia ingresó al césped para asistir al jugador de manera urgente. Fueron minutos de mucha tensión, pero el alivio llegó cuando el Chino pudo ponerse de pie por sus propios medios. En un momento cargado de emoción, se retiró del terreno caminando junto al técnico Ricardo Zielinski, quien lo acompañó de cerca mientras el público lo despedía con una ovación reparadora.

Tras el susto, los encargados del área médica del club llevaron calma al confirmar que el futbolista "sufrió una desorientación temporal y se encuentra en buen estado" de salud.

Aunque Julián Mavilla entró para cerrar el encuentro que el Pirata ganó en los penales, la atención se mantuvo sobre el 10, quien deberá realizarse estudios más profundos en las próximas horas para descartar cualquier problema mayor.