La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada durante una semana en Córdoba, tuvo un vuelco determinante cuando la Justicia orientó la investigación hacia un extenso descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Allí, tras intensos rastrillajes, fueron hallados restos humanos y la principal hipótesis comenzó a apuntar directamente al único detenido de la causa.

Los investigadores llegaron a ese predio de más de 200 hectáreas luego de analizar cámaras de seguridad, movimientos telefónicos y distintos elementos recolectados durante la pesquisa. La pista central ubicó a Claudio Gabriel Barrelier, el principal sospechoso, en esa zona después de la desaparición de la menor.

Según la reconstrucción realizada por la Justicia, Agostina salió de su casa durante la noche del sábado y tomó un remís hasta el barrio Cofico. Allí fue recibida por Barrelier, un empleado municipal de 33 años que mantenía una relación cercana con la madre de la adolescente y que quedó bajo arresto como principal acusado del caso.

Las cámaras de seguridad registraron a la joven ingresando a la vivienda del sospechoso, ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800. Lo que llamó la atención de los investigadores es que nunca apareció una imagen que mostrara a Agostina saliendo de ese domicilio.

Durante los primeros días de la investigación, Barrelier aseguró que la adolescente se había retirado para encontrarse con otra persona y hasta mencionó la presencia de un supuesto automóvil rojo. Sin embargo, con el avance de las pruebas, esa versión comenzó a perder consistencia y terminó siendo puesta en duda por la fiscalía.

Uno de los elementos que fortaleció las sospechas fue la detección del vehículo utilizado por el entorno del detenido en inmediaciones del descampado de Ampliación Ferreyra. Esa información llevó al fiscal Raúl Garzón a ordenar un amplio operativo de búsqueda con más de 150 efectivos, perros rastreadores, caballos y equipos especializados.

En paralelo, el acusado modificó parte de su declaración y reconoció que había mentido inicialmente sobre algunos aspectos vinculados a las últimas horas de Agostina. También admitió que la adolescente efectivamente había ingresado a su vivienda la noche de la desaparición.

La investigación también incorporó un audio enviado por la propia joven a un grupo de amigas antes de desaparecer. En ese mensaje explicó que iba a reunirse con el novio de su madre para organizar una sorpresa familiar, dato que se transformó en una pieza clave dentro del expediente judicial.

Finalmente, este sábado los rastrillajes en el predio del sur cordobés terminaron con el hallazgo de restos humanos, confirmando el peor desenlace para la búsqueda. Mientras continúan las pericias forenses, la Justicia intenta determinar con precisión cómo ocurrió el crimen y si existieron otras personas involucradas además del único detenido.

El caso provocó una profunda conmoción en Córdoba y generó múltiples movilizaciones de familiares, amigos y vecinos que reclaman justicia por Agostina. Ahora, la causa entra en una etapa decisiva, con nuevas pruebas bajo análisis y la expectativa puesta en esclarecer completamente qué ocurrió durante las horas en que la adolescente permaneció desaparecida.