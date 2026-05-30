El Gobierno nacional analiza suspender el tradicional desfile militar del 9 de Julio, uno de los actos centrales con los que históricamente se conmemora el Día de la Independencia. La posibilidad comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y forma parte de una evaluación interna vinculada a cuestiones presupuestarias y organizativas.

Según trascendió desde distintos sectores oficiales, la administración de Javier Milei revisa los costos que implica la realización del evento, que moviliza a miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, vehículos militares, aeronaves y recursos logísticos provenientes de diferentes puntos del país.

La decisión todavía no fue oficializada, aunque dentro del Ejecutivo reconocen que existen conversaciones para definir si el acto se realizará en el formato tradicional o si será reemplazado por una actividad institucional de menor escala.

El desfile había regresado con fuerza durante 2024, cuando el Gobierno impulsó una masiva exhibición militar en la Ciudad de Buenos Aires que reunió a integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de veteranos de la Guerra de Malvinas y distintas agrupaciones históricas.

En aquella oportunidad, el evento fue presentado por la Casa Rosada como una reivindicación del rol de las Fuerzas Armadas y una recuperación de tradiciones patrióticas que durante años habían tenido una presencia más limitada dentro de los actos oficiales.

Sin embargo, el actual contexto de ajuste fiscal y reducción del gasto público aparece como uno de los principales factores que impulsan la discusión sobre la conveniencia de destinar recursos a un despliegue de semejante magnitud.

A esto se suman cuestiones vinculadas a la logística y la coordinación operativa necesaria para trasladar personal y equipamiento militar desde distintas provincias hacia el lugar donde se desarrollaría el acto central.

Por el momento no existe una resolución definitiva, aunque se espera que en las próximas semanas el Gobierno comunique oficialmente cuál será el formato elegido para la celebración del próximo 9 de Julio. Mientras tanto, la posibilidad de suspender el desfile abrió un nuevo debate político y simbólico en torno a una de las ceremonias patrias más representativas del calendario argentino.