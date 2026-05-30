La demanda de dólares por parte de los argentinos volvió a mostrar una fuerte aceleración durante abril. De acuerdo con el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las personas físicas compraron US$2.727 millones en billetes a través del sistema financiero formal, marcando un incremento respecto de marzo y reafirmando la tendencia de dolarización del ahorro.

Los datos oficiales indican que alrededor de 1,5 millones de personas realizaron compras de divisas durante el cuarto mes del año, mientras que unas 750.000 efectuaron ventas. En total, las ventas alcanzaron los US$435 millones, por lo que el saldo neto de compra resultó ampliamente favorable a la demanda de dólares.

En comparación con marzo, las compras crecieron en US$364 millones, mientras que las ventas registraron una baja cercana a los US$31 millones. Esa combinación profundizó la presión compradora dentro del mercado cambiario formal.

El movimiento se da en un contexto en el que continúa vigente la flexibilización cambiaria implementada en abril de 2025, cuando el Gobierno eliminó gran parte de las restricciones para la adquisición de divisas por parte de personas humanas. Desde entonces, las compras acumuladas superan los US$36.000 millones.

Según el balance cambiario difundido por la autoridad monetaria, septiembre de 2025 fue el mes de mayor demanda desde la salida del cepo, cuando las adquisiciones superaron los US$5.100 millones en medio de un escenario marcado por la cercanía de las elecciones legislativas y una fuerte búsqueda de cobertura cambiaria.

El informe también refleja que, pese al crecimiento de las compras privadas, el Banco Central mantuvo durante abril una importante participación en el mercado cambiario. La entidad registró adquisiciones por aproximadamente US$2.770 millones, fortaleciendo el nivel de reservas internacionales.

Desde el inicio de la apertura cambiaria, las ventas acumuladas de dólares por parte de particulares alcanzaron los US$5.269 millones, mientras que las compras superaron los US$36.000 millones. Esto dejó un saldo neto comprador superior a los US$30.700 millones en apenas un año.

Los números muestran que la dolarización continúa siendo una de las principales estrategias de resguardo elegidas por los argentinos, incluso en un contexto de desaceleración inflacionaria y relativa estabilidad cambiaria. La evolución de la demanda de divisas seguirá siendo uno de los indicadores observados de cerca por el mercado y por el Gobierno durante los próximos meses.