Después de un lunes negro con anuncios del Banco Central, una devaluación de 22% y la fuerte suba del dólar oficial y el paralelo, varios sectores de la economía nacional o local se vieron afectados en gran manera. En San Juan, algunos referentes del rubro de las ferreterías aseguraron que los proveedores cancelaron las ventas y los dejaron sin una actualización de las listas de precios lo que repercute en las ventas al público o en menos de 24 horas tuvieron más de dos actualizaciones de valores.

Raúl Macias, un comerciante de Bulones RM, en Capital, contó a DIARIO HUARPE que desde lo sucedido el domingo en las elecciones, “nadie quiere vender y ya tenemos un 30% de aumento sobre las cosas. Nadie entrega material, la gente ya no sabe qué pagar y nosotros no sabemos a qué precio vender”.

En cuanto a la reacción del cliente, Macias destacó que aquel que es habitual compra sin poner mucha traba, pero también hay muchas personas simplemente consultando precios. “El que está trabajando compra igual porque no puede parar, si le modifico el precio no tiene otra opción”, comentó el comerciante.

“Estimamos que después que pase todo esto, los productos quedarán con un aumento fijo del 15% al 20%. En este rubro, lo que subió, nunca bajó”, concluyó Macias.

Por otra parte, Ricardo Riveros, comerciante de Ferretería y Metales San Martín, destacó que “la verdad es que todo es una incertidumbre se suspendieron todas las ventas de materiales de construcción y hay mucha especulación”.

El comerciante contó que pese a la situación continúa trabajando. “Estoy vendiendo todo aquello que sea lo más pequeño, pero en el caso de materiales importados o de mayor valor, opté por no venderlo. La realidad es que yo puedo vender, pero como no me venden a mí, ¿qué hago yo con la plata?”, reconoció Riveros.

“No quiero correr al cliente ni perder plata yo. Trato de tener un equilibrio”, comentó.

Con relación a esto, el trabajador dijo que aún mantiene las puertas abiertas de su comercio y se encontró con mucho cliente que solo averigua precios y otros que pagan el valor actual por miedo a que al día siguiente aumente. “La gente prefiere pagar $1.000 hoy a $1.500 mañana”, dijo.

“La gente está asustada, se puede ver la amargura en la cara. Hay mucho especulador y mucho que se aprovecha”, destacó Riveros.

En tanto. Elías Rodríguez, ferretero de El Albañil, destacó un panorama un poco más alentador frente a la actual situación económica. “Es sabido que en el rubro de la construcción las ventas ya venían un poco contraídas y en baja, por eso optamos por armar estrategias. De antemano mantuvimos conversaciones con nuestros proveedores”, mencionó a este medio el propietario.

“La gran mayoría de ellos trabajan con el dólar oficial y con el aumento trasladamos el mismo número a nuestros productos, sin embargo algunos de ellos me dieron un precio al principio del día, a las 10 de la mañana me lo cambiaron y cerca del mediodía otra vez”, recalcó Rodríguez.

Esta metodología le permitió sacar provecho de la situación al seguir trabajando. “Tengo muchos clientes que entienden la situación y compran, que son los habituales, y aquellos que porque no consiguen o no les venden se acercan a nuestro local”, concluyó el comerciante.

La realidad es que el panorama de incertidumbre se ha adueñado de la realidad de los ferreteros y están con la expectativa de lo que suceda en materia económica en los días venideros.