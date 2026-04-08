Los gremios docentes de San Juan, UDAP, UDA y AMET, confirmaron un paro y movilización para este jueves 9 de abril, en un contexto de discusión salarial con el Gobierno provincial. La medida será conjunta entre los tres sindicatos y se inscribe en un escenario de conflicto abierto que tendrá un nuevo capítulo el próximo 13 de abril, cuando las partes vuelvan a reunirse en paritarias.

Entre los principales reclamos, los sindicatos, en un comunicado conjunto, señalaron la exclusión de 109 cargos y horas cátedra en la última liquidación salarial. Según indicaron, esta situación rompe la unidad del escalafón docente y genera una segmentación que impacta de manera directa en los ingresos de los trabajadores afectados.

A esto se suma el incumplimiento en el pago del adicional por zona en los radios 4, 5, 6 y 7. Se trata de un 5% que corresponde por condiciones territoriales específicas y que, de acuerdo con los gremios, no fue abonado como corresponde. “Es un derecho que no se está respetando”, advirtieron.

Otro de los puntos de conflicto está vinculado a las liquidaciones salariales, que calificaron como “arbitrarias y erróneas”, con especial énfasis en lo ocurrido durante febrero. En ese mes, sostienen, se detectaron inconsistencias en los haberes sin explicaciones claras por parte de las autoridades.

Además, cuestionaron la forma en que el Gobierno comunica los incrementos salariales. Denuncian que se presentan como aumentos conceptos que en realidad corresponden a beneficios sociales, como equipamiento docente o ayuda escolar, los cuales no impactan en el salario básico. En ese sentido, remarcan la necesidad de una recomposición real que se refleje en el sueldo de bolsillo.

La protesta del 9 de abril se plantea así como una acción de visibilización y presión en defensa del salario y la carrera docente, en un contexto donde las negociaciones no lograron avances concretos.

Paritarias: una nueva instancia clave

En paralelo al conflicto, el Gobierno de San Juan formalizó la convocatoria para retomar la mesa paritaria con los gremios docentes el próximo 13 de abril a las 15, en la sede del Ministerio de Educación. La citación quedó establecida mediante la Resolución N° 3615-ME-2026, firmada por la ministra Silvia Fuentes.

En ese encuentro volverán a reunirse representantes de UDAP, UDA y AMET con funcionarios del Ejecutivo, luego de una última reunión realizada el 18 de marzo que terminó sin acuerdo y con fuertes cruces entre las partes.

Incluso, en declaraciones públicas, el ministro de Economía Roberto Gutiérrez cuestionó el desarrollo de la negociación al señalar que “existe un camino muy difícil de transitar cuando una parte negociadora se comporta de esa manera”. Desde los gremios, en tanto, sostuvieron que fueron las autoridades provinciales las que modificaron las condiciones de la discusión.

La nueva convocatoria incluye un aspecto poco habitual: cada gremio deberá informar previamente los miembros titulares y suplentes que participarán en la negociación, al igual que lo hará el Gobierno con sus asesores designados.

En este contexto, la reunión del 13 de abril aparece como una instancia clave para intentar encauzar el conflicto. Mientras el Ejecutivo insiste en sostener los canales institucionales de diálogo, los gremios mantienen firmes sus reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales.

El desenlace de esta negociación será determinante no solo para el sector docente, sino también para el normal desarrollo del ciclo lectivo, en un escenario donde la tensión sigue en aumento y las definiciones aún no llegan.