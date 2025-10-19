El Día de la Madre llega acompañado de historias de amor y fortaleza que conmueven en cada hogar y en cada comunidad. En diálogo con HUARPE TV, dos mujeres compartieron su experiencia desde el hall del Hospital Rawson, donde la maternidad se vive con intensidad, esperanza y emoción.

Aldana, una joven sanjuanina, atraviesa los últimos días de embarazo y aguarda con nervios y alegría el nacimiento de su primera hija. “Estoy muy emocionada, es la primera nieta y la primera sobrina, así que todos están recontentos. No he tenido síntomas, fue un embarazo tranquilo y lleno de mimos”, contó con una sonrisa. Agregó que su familia vive la espera con ansiedad: “Me preguntan todos los días si ya nació, pero todavía no. Creo que la verdadera emoción va a llegar cuando la tenga en mis brazos”.

Publicidad

Por otro lado, Siomara, una joven madre oriunda de Perú, enfrenta una etapa distinta y más desafiante. Lejos de su familia y con su bebé recién nacida recuperándose de una bronquitis, habló con una mezcla de ternura y fortaleza: “Es una experiencia hermosa, pero también difícil. Nadie te dice cómo es ser mamá, porque cada una lo vive distinto. Mi bebé estuvo internada y fue muy duro, pero una aprende a ser fuerte. El amor de una madre es indescriptible”.

Siomara también reflexionó sobre lo que significa maternar lejos de casa: “Extraño a mi mamá, me gustaría tenerla cerca para que me aconseje, pero trato de sobrellevarlo. Ser mamá me cambió por completo, me hizo más sensible y también más fuerte. Las mamás somos la inspiración de nuestros hijos”.

Publicidad

Antes de despedirse, dejó un mensaje para todas las madres: “Feliz día a todas las mamás hermosas. Que quieran mucho a sus bebés y sean su mayor inspiración, porque cada hijo es un motivo de amor y de lucha”.