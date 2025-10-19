San Martín enfrenta este domingo 19 de octubre a Independiente en un partido del Torneo Clausura que puede marcar un antes y un después en la lucha por la permanencia. El Verdinegro recibirá al Rojo en el estadio Hilario Sánchez, desde las 18, con la oportunidad de escalar posiciones y acercarse a la salvación.

Los últimos resultados favorecieron al equipo sanjuanino: Aldosivi cayó ante Racing y Godoy Cruz perdió con Lanús, lo que deja a San Martín en posición de aprovechar una victoria para superar a los marplatenses en puntos y promedios y presionar a los otros equipos que también buscan evitar el descenso.

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli llega con confianza tras su triunfo frente a San Lorenzo. Mantendría la misma estrategia que le dio resultado, con un esquema de cuatro defensores, dos mediocampistas centrales, tres volantes ofensivos y un único delantero.

El posible once titular incluye a Matías Borgogno en el arco; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda y Lucas Diarte en defensa; Sebastián Jaurena y Diego González en el medio; Tomás Fernández, Sebastián González y Horacio Tijanovich más adelantados; e Ignacio Maestro Puch como punta.

Independiente, por su parte, llega en un momento crítico. El equipo de Gustavo Quinteros no ganó en sus últimos 14 encuentros y ocupa el último puesto de la Zona B con apenas seis puntos, lo que lo convierte en un rival necesitado pero vulnerable.

El árbitro Andrés Merlos será el encargado de dirigir el encuentro, que promete intensidad y emociones, con San Martín buscando capitalizar su buen presente y dar un paso decisivo hacia la permanencia.