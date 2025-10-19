Este domingo, el Día de la Madre volvió a despertar emociones profundas en cada rincón de San Juan. En plazas, redes sociales y reuniones familiares, los sanjuaninos aprovecharon la jornada para agradecer, homenajear y recordar a esas mujeres que marcaron sus vidas con amor incondicional y entrega sin límites.

Quienes tienen la dicha de tenerlas presentes expresaron su gratitud con mensajes llenos de ternura. “Gracias por ser mi ejemplo de vida”, “por tus abrazos que curan todo” o “por enseñarme a ser fuerte”, fueron algunas de las frases más repetidas en esta jornada especial.

Pero también hubo espacio para la nostalgia. Muchos sanjuaninos que ya no cuentan con su mamá físicamente, recordaron con emoción los momentos compartidos, los cuidados, los consejos y ese amor que perdura más allá del tiempo. “Aunque no esté conmigo, siempre la siento cerca”, confesó uno de ellos, mientras otros destacaron la herencia de valores y enseñanzas que sus madres dejaron como legado.

Entre recuerdos y mensajes, el sentimiento común fue el mismo: el amor de una madre no se olvida. En cada gesto, en cada palabra y en cada recuerdo, los sanjuaninos celebraron la presencia o la memoria de esas mujeres que, con su cariño, dieron forma a sus vidas.