Durante el festejo por el Día de la Madre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para varios departamentos de San Juan, incluyendo 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En estas zonas se esperan vientos sostenidos de entre 35 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, lo que podría generar inconvenientes en estructuras livianas y objetos sueltos al aire libre.

En localidades del norte provincial, como San José de Jáchal, las condiciones serán similares, con temperaturas elevadas que podrían superar los 30°C y viento persistente durante gran parte del día. Esto aumentará la sensación térmica y las condiciones de incomodidad para quienes realicen actividades al aire libre.

Mapa del SMN que muestra los departamentos de San Juan bajo alerta amarilla por vientos fuertes. (Foto: Captura)

El SMN recomendó a la población tomar precauciones, asegurar objetos sueltos como macetas, toldos o carteles, y mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico. Además, se aconseja moderar la exposición al sol, hidratarse correctamente y planificar con cuidado las salidas al aire libre, especialmente para quienes celebren el Día de la Madre con reuniones o paseos en espacios abiertos.

Se espera que las condiciones ventosas disminuyan hacia la noche, aunque el organismo mantiene la vigilancia meteorológica activa para cualquier cambio inesperado en la intensidad del viento.