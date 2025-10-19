Un dramático episodio se vivió en el barrio Villa Gilbert, en Pocito, cuando un bebé de un año comenzó a convulsionar en la vía pública. La rápida intervención de dos efectivos policiales fue determinante para salvarle la vida.

El hecho ocurrió cuando los efectivos Nahuel Gómez y Romina Aracena, del Comando Radioeléctrico Sur, fueron comisionados a calle Lemos y Sarmiento, donde se encontraba el menor junto a su abuela. La mujer informó que el niño había comenzado a convulsionar y que aguardaban la llegada de una ambulancia del 107.

Ante la demora en la asistencia médica, los policías decidieron trasladar al bebé y a su abuela al Hospital de Pocito en el móvil policial. Durante el trayecto, el pequeño se descompensó y la agente le practicó maniobras de primeros auxilios, logrando que recuperara el conocimiento.

Al llegar al centro de salud, el niño fue atendido por personal médico, que confirmó su estabilidad y dispuso su traslado al Hospital Rawson para realizarle estudios complementarios.