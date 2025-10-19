Un hombre de 30 años fue detenido en Pocito tras intentar ingresar a una vivienda ajena. El hecho delictivo tuvo lugar en la intersección de calle Independencia y Cuesta del Viento.

Según fuentes policiales, el ladrón, identificado como Diego Sebastián Ramos, intentó acceder al domicilio de un hombre de 29 años utilizando una escalera, pero fue sorprendido por la policía antes de poder sustraer cualquier objeto de valor.

La Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del Mario Félix Codornui Domínguez, dispuso la detención del sospechoso y lo imputó por hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa.

El detenido quedó a disposición de la justicia, mientras continúan los procedimientos para esclarecer el hecho.