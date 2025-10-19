El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 se disputará este domingo 19 de octubre a las 16:00 horas en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, Texas, y podrá seguirse en vivo por los canales habilitados para la transmisión del evento. La carrera principal se correrá tras la Sprint del sábado, donde los pilotos ya completaron la sesión clasificatoria. Franco Colapinto, el piloto argentino, de 22 años, busca consolidarse en la F1 y mantenerse como candidato para asegurar su asiento en 2026.

Según fuentes del equipo, Colapinto llega al GP tras un 16° puesto en Singapur, una temporada en la que el rendimiento de su Alpine no le permitió mostrar todo su potencial. En Austin, donde el año pasado finalizó décimo, buscará repetir su actuación y sumar puntos.

Durante la primera práctica libre, el pilarense tuvo un inicio complicado y llegó a ubicarse en el último puesto, pero cerró la sesión con su mejor tiempo, terminando 16°, por encima de su compañero Pierre Gasly. La actividad se vio interrumpida por una bandera roja ocasionada por desprendimiento de una pieza de uno de los monoplazas.

En la clasificación Sprint, Colapinto quedó fuera de la SQ2 tras sus dos intentos de vuelta rápida, finalizando una décima detrás de Gasly, quien avanzó a la segunda etapa. La Sprint del sábado fue ganada por Max Verstappen, con Colapinto culminando 14°.

Para la carrera principal del domingo, el argentino logró pasar a la Q2 tras la anulación de los tiempos de Alex Albon, aunque largará desde la 15° posición, un lugar por debajo de Gasly. La pole position fue para Max Verstappen, seguido por Lando Norris y Charles Leclerc.

El Circuito de las Américas (COTA)

Ubicado en Austin, Texas, es un trazado moderno de 5,513 km, con 56 vueltas y una distancia total de 308,728 km. Fue diseñado por Hermann Tilke junto a HKS y abrió sus puertas en 2012, recibiendo a la F1 ese mismo año con victoria de Lewis Hamilton. El récord de vuelta lo tiene Charles Leclerc (2019) con 1:36.169.