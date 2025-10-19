En el marco del Día de la Madre, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, compartió un mensaje de gratitud y homenaje a las mamás de la provincia, recordando también a dos mujeres fundamentales en su vida: su madre y su esposa.

“Hoy elijo homenajear a las mamás sanjuaninas desde dos lugares muy profundos de mi vida”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Orrego recordó con ternura a su madre: “Ya no la tengo conmigo, pero la siento en cada recuerdo y en cada valor que me enseñó. Su amor y su esfuerzo fueron el punto de partida de todo lo que soy. No hay día que no la recuerde con gratitud”.

Luego, el gobernador dedicó palabras a su esposa, Eli, madre de sus hijos: “Con ella aprendí que criar es un acto de equipo, de paciencia, de entregar todo el amor posible. La admiro por su entrega, su ternura y esa complicidad única que solo una mamá tiene con sus hijos, esa conexión que no hace falta explicar… se siente”.

Finalmente, extendió su saludo a todas las madres sanjuaninas: “A todas las madres de San Juan, gracias por ser sostén, guía y abrazo. Por las que están y por las que llevamos para siempre en el corazón. ¡Feliz Día de la Madre!”.