Un menor de 17 años fue detenido en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, luego de ingresar y robar pertenencias de la vivienda de una jubilada. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico Sur.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando una mujer de 70 años denunció que desconocidos habían violentado el candado de la puerta reja de su casa y le habían sustraído varios objetos personales.

Con los datos aportados, los efectivos realizaron un recorrido por la zona y observaron a un joven transportando elementos que coincidían con la descripción brindada por la víctima. Al ser interrogado, el adolescente no pudo justificar la procedencia de los objetos.

Entre lo que llevaba consigo había un violín con su estuche y dos pares de zapatillas de mujer. Posteriormente, se confirmó que pertenecían a la damnificada. Además, la víctima señaló que también le habían robado un televisor LCD, el cual aún no fue recuperado.

El menor fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que interviene en la causa.