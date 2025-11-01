El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una semana de variabilidad climática para San Juan, con probabilidades de precipitaciones que se extenderán desde el lunes hasta el viernes, destacándose los días martes y jueves como los de mayor inestabilidad.

Lunes 3: Inicio de la inestabilidad

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado durante la mañana, incrementándose la probabilidad de chaparrones (10-40%) hacia la tarde y tormentas aisladas (10-40%) por la noche. La temperatura marcará un contraste significativo, desde los 13°C en la madrugada hasta los 32°C en horas de la tarde. Se esperan ráfagas de viento entre 42-50 km/h provenientes del noreste durante la tarde.

Martes 4: Día de alerta por vientos

La probabilidad de chaparrones persistirá durante la madrugada y mañana (10-40%), disminuyendo a 0-10% hacia la tarde-noche. Los vientos serán intensos durante todo el día, con velocidades entre 23-31 km/h del sur y ráfagas que podrían alcanzar los 42-50 km/h. La temperatura máxima llegará a 26°C.

Miércoles 5: Breve tregua

Se presentará un día mayormente nublado pero con baja probabilidad de precipitaciones (0-10% durante todo el día). Los vientos mantendrán intensidad moderada a fuerte (23-31 km/h) del sur, con temperaturas entre 12°C y 23°C.

Jueves 6: Regreso de las lluvias

La inestabilidad retornará con probabilidad de chaparrones (10-40%) durante la tarde-noche, luego de una mañana con baja chance de precipitaciones (0-10%). Los vientos disminuirán levemente (13-22 km/h) y la temperatura oscilará entre 15°C y 24°C.

Viernes 7: Cierre con tormentas

La semana culminará con tormentas durante la madrugada y mañana (10-40%), mejorando hacia la tarde-noche con baja probabilidad de lluvias (0-10%). Los vientos volverán a intensificarse (23-31 km/h) rotando del suroeste al sureste, con temperaturas entre 14°C y 24°C.