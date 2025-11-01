Provinciales > Alerta
SMN anuncia lluvias para San Juan durante toda la semana
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una semana de variabilidad climática para San Juan, con probabilidades de precipitaciones que se extenderán desde el lunes hasta el viernes, destacándose los días martes y jueves como los de mayor inestabilidad.
Lunes 3: Inicio de la inestabilidad
La jornada comenzará con cielo mayormente nublado durante la mañana, incrementándose la probabilidad de chaparrones (10-40%) hacia la tarde y tormentas aisladas (10-40%) por la noche. La temperatura marcará un contraste significativo, desde los 13°C en la madrugada hasta los 32°C en horas de la tarde. Se esperan ráfagas de viento entre 42-50 km/h provenientes del noreste durante la tarde.
Martes 4: Día de alerta por vientos
La probabilidad de chaparrones persistirá durante la madrugada y mañana (10-40%), disminuyendo a 0-10% hacia la tarde-noche. Los vientos serán intensos durante todo el día, con velocidades entre 23-31 km/h del sur y ráfagas que podrían alcanzar los 42-50 km/h. La temperatura máxima llegará a 26°C.
Miércoles 5: Breve tregua
Se presentará un día mayormente nublado pero con baja probabilidad de precipitaciones (0-10% durante todo el día). Los vientos mantendrán intensidad moderada a fuerte (23-31 km/h) del sur, con temperaturas entre 12°C y 23°C.
Jueves 6: Regreso de las lluvias
La inestabilidad retornará con probabilidad de chaparrones (10-40%) durante la tarde-noche, luego de una mañana con baja chance de precipitaciones (0-10%). Los vientos disminuirán levemente (13-22 km/h) y la temperatura oscilará entre 15°C y 24°C.
Viernes 7: Cierre con tormentas
La semana culminará con tormentas durante la madrugada y mañana (10-40%), mejorando hacia la tarde-noche con baja probabilidad de lluvias (0-10%). Los vientos volverán a intensificarse (23-31 km/h) rotando del suroeste al sureste, con temperaturas entre 14°C y 24°C.