Sobre las retenciones la Federación Agraria de Formosa dijo que "está generando bronca"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El director de la Federación Agraria de Formosa, Pánfilo Ayala, aseguró que la decisión del gobierno de cerrar el registro para declarar las exportaciones de granos y subproductos y aumentar las retenciones "ya está generando mucha bronca y rechazo en los productores" y advirtió que "las bases están inquietas, de a poco se están organizando para reaccionar ante la medida".



El federado se mostró sorprendido en una entrevista realizada en Fm Viva de la ciudad de Formosa al decir que "el gobierno venía hablando con las entidades del agro para consensuar un esquema de retenciones pero segmentadas; sin embargo, de golpe aparecen con un decreto que ya está generando mucha bronca y rechazo en los productores".



En esa linea Ayala lamentó que el ministro Basterra haya comenzado su gestión con la firma de una medida que "sólo perjudica a las economías familiares".



Con respecto a lo que esperaban dijo: "Teníamos otras expectativas, porque Basterra conoce nuestra realidad, sin embargo, no tuvo un trato diferenciado con los productores. Ahora, no sé si Basterra no sabía o lo estaba ocultando, en los dos casos es muy grave", manifestó.



Por último, el representante de Federación Agraria en Formosa advirtió que las bases están inquietas con el nuevo gravamen y mencionó que "de a poco se están organizando para reaccionar ante la medida".