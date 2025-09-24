El Gobierno de San Juan, mediante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), realizará el segundo sorteo público de viviendas 2025 el próximo 25 de noviembre en la Caja de Acción Social. En esta ocasión, se adjudicarán 344 unidades habitacionales entre más de 28.000 familias inscriptas.

El proceso se desarrollará en dos turnos. La primera parte comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 13 horas. Luego se llevará a cabo el sorteo habitual de la Quiniela de San Juan y, a partir de las 16 horas, se retomará la adjudicación de las viviendas hasta completar el padrón.

Publicidad

La transmisión del sorteo será pública y abierta. Los interesados podrán seguir cada etapa a través del siguiente enlace oficial: SORTEO IPV SAN JUAN | 25-09-25.

De esta forma, tanto los postulantes como la comunidad en general tendrán la posibilidad de acompañar en detalle el procedimiento, que busca garantizar transparencia y orden en el acceso a la vivienda.