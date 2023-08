Stephen Curry se autoproclama el mejor de todos los tiempos y Michael Jordan le responde

Durante esta semana, el foco estuvo en Stephen Curry, quien fue el invitado estelar en el podcast del exjugador Gilbert Arenas. En un momento destacado de la conversación, se le planteó la pregunta crucial: "¿Es él el mejor base de todos los tiempos?". Tras unos instantes de pausa, respondió afirmativamente, dando origen a un debate apasionado en redes sociales.

Incluso, Michael Jordan, la leyenda del básquet, entró en escena con su opinión. El icónico "Air Jordan" eligió enviar un mensaje de texto a las 5:54 de la mañana al periodista Stephen A. Smith de ESPN, solicitando que lo leyera en el programa 'First Take'. En él, presentaba su punto de vista: "Magic Johnson es el mejor base de todos los tiempos. Steph Curry está muy cerca, pero no alcanza el nivel de Magic".

Jordan fue más allá y consideró que es fundamental "definir la función de un base para tener un debate auténtico. Steph Curry es indiscutiblemente el mejor en triples de todos los tiempos. Sí, su estilo ha generado numerosas oportunidades para sus compañeros. Posee un promedio de tiros de tres del 43% a lo largo de su carrera". Sin dudas, la leyenda del básquet no quedó contenta con la afirmación antes mencionada.

La opinión de Michael Jordan

"No obstante, Magic Johnson 'innovó' el concepto del triple-doble, una estadística que tiene un impacto más notable en el juego. Es una estadística fundamental para un base. Por cierto, Magic cuenta con cinco campeonatos de la NBA, mientras que Curry ha ganado cuatro", sentenció Michael Jordan. Claro, estas palabras no pasaron desapercibidas en el mundo del básquet.

Las opiniones varían ampliamente, ya que algunos incluyen en esta discusión a otros renombrados bases como John Stockton o Isiah Thomas. Jordan se inclina hacia Magic, un jugador con el que compitió en su apogeo, lo que podría influir en su perspectiva. Sin embargo, el estilo de juego de Curry y Johnson es muy distinto, y el básquet ha evolucionado, por lo que resulta un desafío absoluto determinar quién merece el título de mejor director de juego en la historia.