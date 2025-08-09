El pasado viernes 8 de agosto, alrededor del mediodía, se realizó una audiencia de impugnación de medidas cautelares en la causa contra tres policías de la Comisaría 6ª de Rawson, acusados de golpear a un preso. Ese mismo día, tras estar detenidos poco más de un mes, los agentes recuperaron la libertad.

Los imputados son Gabriel Mariño, Alejandro González y el oficial subayudante Cristian Aciar, quienes enfrentan cargos por apremios ilegales y lesiones graves en perjuicio de un detenido. Luego de que sus abogados presentaran un recurso contra la prisión preventiva dictada por el juez de Garantías Mariano Carrera Pedrotti, el juez de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal resolvió concederles la libertad. Los oficiales comparecieron a la audiencia vía Zoom desde el Penal de Chimbas.

Los defensores argumentaron que sus clientes debían continuar el proceso en libertad. Además, se plantearon dudas sobre la conducta del denunciante, Cristian Morales, un albañil de 36 años con antecedentes de autolesiones y consumo problemático de drogas, según señalaron los abogados. En particular, se mencionó el consumo de “crack”, droga que, afirmaron, puede provocar comportamientos violentos.

Por su parte, la fiscal de Impugnación, Marcela Torres, había solicitado que los policías continuaran detenidos. No obstante, la decisión judicial habilita que los tres efectivos sigan el proceso en libertad mientras avanza la investigación penal preparatoria, que tiene previsto ampliar la imputación con nuevos cargos, entre ellos la posible adulteración de documentos públicos y privación ilegal de la libertad.

El hecho ocurrió la madrugada del 1 de julio, cuando Morales fue detenido junto a un amigo por un altercado en la vía pública. Según testimonios, ingresó a la comisaría caminando y en buen estado, aunque exaltado. Horas después, su familia lo encontró con convulsiones y graves lesiones en la cabeza. La causa sigue en investigación para esclarecer responsabilidades.