La llegada de los hinchas de San Martín al estadio Hilario Sánchez fue una verdadera muestra de pasión y color. Con camisetas, banderas, bombos y cánticos, los simpatizantes coparon las inmediaciones del estadio y comenzaron a vivir la previa de un partido clave para el equipo.

Diario Huarpe capturó las mejores imágenes de esta jornada única, donde la hinchada hizo sentir su aliento desde antes del pitazo inicial.

Los simpatizantes llegan al estadio con expectativa.

La presencia de los más chicos en el estadio Hilario Sanchez. Foto: Gabriel Flores