Un funcionario de Javier Milei celebró públicamente el alto rating que alcanzó la cadena nacional en la que el presidente de la Nación se dirigió a la población tras el rechazo a sus vetos en la Cámara de Diputados. Se trata del subsecretario de Medios, Javier Lanari, quien comparó el rating con el de un partido de fútbol.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter), Lanari resaltó que la transmisión logró picos de más de 28 puntos en televisión abierta, cifra que supera la audiencia de eventos deportivos muy populares, como un clásico Boca-River o partidos de la Selección Argentina.

Publicidad

El mensaje fue compartido poco después de que Milei defendiera en la cadena nacional sus medidas para mantener el equilibrio fiscal, en un contexto político tenso tras el revés en el Congreso. La cadena fue seguida por una audiencia masiva, según destacaron desde el área de Medios.

Este dato refleja el interés social generado por las decisiones y mensajes presidenciales en un momento clave para la política argentina. El subsecretario Lanari celebró el impacto que tuvo la comunicación directa desde la presidencia en la provincia y el país.