La expresidenta Cristina Kirchner lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei luego de su reciente cadena nacional. A través de sus redes sociales, Kirchner expresó: “Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”.

En su mensaje publicado en la red social X, la exmandataria cuestionó las afirmaciones del mandatario sobre la economía. Señaló que Milei “tiene que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes”.

Además, criticó la gestión económica de Milei en relación con la emisión monetaria. Desde su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner pidió al presidente que deje de afirmar que su administración no recurre a la emisión de dinero. “Venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, sostuvo.

Según la expresidenta, los pagos por intereses en niveles históricos se financian con emisión monetaria, y no con recursos genuinos. Esta acusación refleja una nueva tensión política entre ambos líderes en el marco del actual escenario económico nacional.