Lo que iba a ser un viaje para buscar una nueva oportunidad laboral se transformó en la peor pesadilla en la vida de Rubén Díaz, un hombre tucumano que venía pasando por San Juan en su viaje a Mendoza cuando su esposa se enfermó de gravedad. Hace casi dos meses que pasó esto y desde entonces este hombre y sus dos hijos viven en la calle y ruegan que alguna mano solidaria les dé algo para comer.

En contacto con DIARIO HUARPE, Rubén contó que su periplo comenzó el 19 de julio, ese día él estaba viajando junto a su esposa María Verónica Díaz. Iban desde su provincia, Tucumán, hacia Mendoza en donde esperaban conseguir mejores oportunidades para la familia.

Publicidad

Cuando llegaron a la zona de Media Agua, Verónica comenzó a sentirse mal. La mujer de 35 años se quejaba de un dolor insoportable en el estómago. En el mismo colectivo la llevaron de urgencia al hospital de Sarmiento, en donde le dieron las primeras asistencias y luego la derivaron al Marcial Quiroga.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Verónica entró muy grave, con un cuadro de sepsis y desde entonces está muy delicada. "Me dijeron que está muy complicada, espero que pueda recuperarse", aseguró Rubén en medio de su desesperación.

Es que además de tener a su pareja luchando por su vida en la cama de un hospital, él tiene que cuidar a Ignacio de 12 años y a Maria Emilia de 9 los dos niños de la pareja que formó con Verónica.

El hombre contó que cuado internaron a su mujer, él se vio solo con sus niños en una provincia que no conoce. Como pudo llegó a la Terminal y allí se quedó viviendo con sus niños. "Estuvimos viviendo de lo que nos daba la gente o lo que yo conseguía en un refugio", contó el hombre.

Publicidad

Pero esta no es la primera vez que Rubén relata su historia, ya el 27 de agosto este hombre concedió una nota a este medio y relató su sufrimiento. En ese momento una familia de San Martín le dio asilo a él y sus niños, pero en los últimos días los dueños de casa le pidieron que se fuera.

"Otra vez me quedé sin nada, no sé dónde ir con mis niños, necesitamos una ayuda urgente", aseguró este hombre, que contó que en Desarrollo Humano le ofrecieron bolsones de mercadería, pero él no los recibió y les explicó: "no tengo dónde cocinar", concluyó.

Las personas que deseen ayudar a Rubén Díaz pueden comunicarse con él al número 264- 5545764.

Este certificado presentó Rubén como prueba de que su pareja se encuentra internada. Foto: Gentileza.