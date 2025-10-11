En un partido fundamental por la zona baja, Talleres de Córdoba se impuso por 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio del Bosque, por la fecha 12 del Torneo Clausura. De esta forma se aleja de los puestos rojos de la tabla anual donde se encuentran San Martín de San Juan y Aldosivi. Ahora el nuevo rival directo del Verdinegro además del Tiburón es su eterno clásico de Cuyo: Godoy Cruz.

El conjunto dirigido por Carlos Tevez logró un triunfo vital gracias a los goles de Federico Girotti, al minuto de juego, y Augusto Schott, en el cierre del encuentro. Para el Lobo, el empate transitorio lo había marcado Bautista Merlini a los siete minutos del primer tiempo.

Con esta victoria, Talleres suma 27 puntos y se aleja de los puestos de descenso, hundiendo a Gimnasia, que acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y empieza a complicarse en la Tabla Anual y de Promedios.

El impacto en la pelea por la permanencia

El resultado modifica el escenario para los equipos comprometidos en la lucha por no descender. En ese contexto, San Martín de San Juan ahora tiene a Godoy Cruz de Mendoza como rival directo en la pelea.

El Verdinegro, tras su valioso triunfo ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, alcanzó los 23 puntos, lo que le permitió salir momentáneamente de la zona de descenso en los promedios, aunque todavía se mantiene comprometido en la Tabla Anual.

Por su parte, Godoy Cruz se mantiene por encima con 26 unidades, mientras que Talleres ya alcanzó los 27 puntos, consolidando una pequeña ventaja sobre ambos.

Un cierre de torneo decisivo

A falta de pocas fechas para el final, la pelea por la permanencia promete ser intensa entre San Martín, Godoy Cruz, Gimnasia y Sarmiento, equipos que necesitan sumar con urgencia para asegurar su continuidad en la máxima categoría.

Cada punto empieza a tener valor de final, y los cruces entre los clubes del Cuyo podrían ser determinantes para definir quién logra mantener la categoría.

