Motochorros le robaron a un adolescente a punta de pistola a la salida de la escuela

Un violento episodio sacudió la tarde de este jueves en las cercanías de la Escuela Secundaria Werfield Salinas, en Chimbas. Un adolescente que acababa de dejar el centro educativo fue emboscado y asaltado a punta de pistola por dos motochorros.

El robo se concretó pasadas las 18:30 horas sobre calle Necochea, cerca de Benavidez, a escasos metros de la Escuela Secundaria Werfield Salinas. En ese horario, decenas de alumnos dejaban el establecimiento, entre ellos, un estudiante de 16 años. El joven había tomado su bicicleta marca Norbik, rodado 29 y de color blanco, para regresar a su hogar.

Sin embargo, a poco de andar, fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta 150cc y que, de forma intempestiva, le cerraron el paso.

El chico relató que los desconocidos llevaban cascos y que uno de ellos directamente lo encañonó con un arma de fuego. Ante la amenaza, el asaltante lo obligó a descender del rodado.

Una vez que el estudiante se bajó, el delincuente cargó la bicicleta al hombro, mientras su cómplice aceleró la moto y ambos emprendieron la fuga. El adolescente quedó temblando en el lugar.

Pese a salir ileso del ataque, el estudiante terminó shockeado por el violento episodio. Minutos más tarde, la mamá del adolescente radicó la denuncia en la Subcomisaría Santa Lucía. La madre aclaró que el chico estaba ileso, más allá del susto que se llevó.