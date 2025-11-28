Estudiantes de La Plata difundió un fuerte comunicado horas después de que la AFA aplicara duras sanciones por el desplante realizado a Rosario Central en el pasillo del campeón, durante la última jornada de la Liga Profesional. El Tribunal de Disciplina resolvió suspensiones a varios futbolistas, una severa inhabilitación para el presidente Juan Sebastián Verón y un castigo económico a la institución. Ante esta situación, la dirigencia del Pincha expresó que se encuentra “analizando en detalle la sanción recibida” para definir las medidas que correspondan en defensa de los intereses del club.

En el texto publicado en la cuenta oficial de X, la Comisión Directiva afirmó además su “respaldo absoluto” a Verón, al capitán Santiago Núñez y a todo el plantel profesional, luego de que los jugadores se colocaran de espaldas durante el homenaje al campeón, gesto que la AFA consideró una acción ofensiva y contraria al espíritu del fair play.

Publicidad

La sanción incluye dos fechas de suspensión para los futbolistas involucrados, que deberán cumplir en el inicio del próximo torneo. A Verón le impusieron seis meses de suspensión “para toda actividad relacionada con el fútbol”, mientras que Núñez no podrá portar la cinta de capitán durante tres meses. El club también deberá pagar una multa económica por “conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio”, tras considerar que el gesto colectivo desnaturalizó el pasillo de reconocimiento a Rosario Central.

El conflicto se enmarca en la fuerte controversia generada luego de que la AFA proclamara a Rosario Central como “Campeón de Liga 2025” por haber finalizado como líder de la tabla anual, decisión que desató tensiones entre los hinchas y dirigentes de Estudiantes. La institución platense confirmó que seguirá evaluando los pasos legales y administrativos para responder al fallo disciplinario.