El Club Sportivo Desamparados se consagró como finalista del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol tras una apasionante final de playoff contra Atenas, que se definió por penales en una noche llena de emoción. El encuentro, disputado este jueves, terminó 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, pero fueron los puyutanos quienes finalmente se impusieron 4-3 desde el punto penal.

El partido comenzó con un Atenas decidido a tomar la iniciativa. El equipo pocitano logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de su delantero estrella, Lorenzo Lepe, quien aprovechó una mala salida del arquero Decima- rival. Luego, logró ampliar la ventaja con un tanto de Bromvale, que con un potente remate venció la resistencia del arquero víbora.

Sin embargo, Sporiivo no se dio por vencido y, en el segundo tiempo, mostró su carácter para igualar el marcador. Agustín Torres descontó con un gol que puso a su equipo nuevamente en partido, y luego apareció David Castro, quien empató el encuentro.

Con el empate 2-2, el partido se fue a tiempo extra, donde ninguno de los dos equipos logró marcar, lo que derivó en una definición por penales. Allí, la calma y la precisión de los jugadores de Desamparados se impusieron por 4-2 sobre Atenas.

Ahora, Sportivo Desamparados se preparará para enfrentar a Unión de Villa Krause, que logró su clasificación a la final tras una destacada campaña en el certamen. El partido se perfila como una final de alto voltaje, donde se espera una dura lucha por el título del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

La gran final entre Desamparados y Unión de Villa Krause promete ser un duelo lleno de expectativas y pasión futbolera. La hinchada de ambos equipos ya se prepara para un espectáculo que podría coronar al nuevo campeón de la Liga Sanjuanina.