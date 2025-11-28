De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de San Juan experimentará un fin de semana caracterizado por condiciones climáticas inestables, con probabilidad de tormentas y vientos de intensidad considerable. El período comprendido entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre de 2025 presentará un patrón climático donde la convección será el factor dominante.

Para la jornada del viernes, se anticipa un día con cielo parcialmente nublado durante la mañana, dando paso a tormentas aisladas desde la tarde y extendiéndose a lo largo de la noche. La probabilidad de precipitación, aunque moderada, se incrementará al 40% en esos horarios. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 36°C y una mínima de 26°C. Un aspecto relevante será la intensidad del viento, que se mantendrá constante entre 23 y 31 km/h, rotando desde el sur al noreste y nuevamente al sur. Durante la tarde y la noche, las ráfagas podrán alcanzar velocidades significativas, entre 51 y 59 km/h, lo que requiere precaución.

El sábado 29 mantendrá la tendencia de inestabilidad. La madrugada y la mañana se presentarán mayormente nubladas pero sin probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se reactivarán las tormentas aisladas con una probabilidad del 40%. La temperatura descenderá levemente, con una mínima de 17°C y una máxima de 34°C. El viento se intensificará notablemente durante la tarde y la noche, con velocidades sostenidas entre 32 y 41 km/h provenientes del sur, acompañadas de ráfagas que pueden llegar a los 59 km/h, acentuando la sensación de temporal.

Para el domingo 30, el pronóstico indica la persistencia de la actividad eléctrica y pluvial. Se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y mañana, que se transformarán en tormentas aisladas para la tarde y noche, con una probabilidad de ocurrencia del 40% en ambos períodos. Las temperaturas serán más frescas, con una mínima de 16°C y una máxima de 28°C. El viento permanecerá del sector sureste con velocidades entre 23 y 31 km/h, presentando ráfagas de hasta 50 km/h en la segunda mitad del día.