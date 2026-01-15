Tendencia moda 2026: por qué los básicos son el nuevo "menos es más"

La moda de 2026 impone un cambio de mentalidad bajo la premisa de que “menos es más”. Tras temporadas de excesos y tendencias fugaces, el foco regresa a lo esencial: diseños atemporales, colores neutros y un estilo consciente que apuesta por el uso real. Según la tendencia actual, “lo simple bien hecho siempre funciona”, lo que convierte a los básicos en la base de los looks más modernos.

Prendas como remeras lisas, camisas blancas, pantalones negros, jeans clásicos y vestidos simples se renuevan mediante el calce y la tela. La clave ya no es la novedad constante, sino que “la clave está en cómo se usa”, permitiendo que repetir ropa sea una tendencia que hable de un estilo personal. En este sentido, se prioriza la “calidad por sobre cantidad”, entendiendo que “menos compras impulsivas, más uso real” rinde más que las modas pasajeras.

La paleta de blancos, negros, grises, beiges y tonos tierra facilita el día a día, pues “vestirse se vuelve más fácil”. Al simplificar la base, los accesorios como zapatos, carteras o anteojos ganan relevancia, ya que “el detalle define el look”.

Este movimiento se vincula a la moda circular, sumando a famosas como Wanda Nara a la venta de ropa usada. Finalmente, este regreso a lo básico busca que “la moda acompaña, no complica”, permitiendo disfrutar más del acto de vestirse al simplificar el placard.