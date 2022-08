¡Terrible! Jugadora de tenis de mesa argentina acusa que fue violada por un colega chileno

Cielo Rotryng Álvarez rompió el silencio en las últimas horas y sacó a la luz un tema muy complicado. "Uno se da cuenta cuando se esclarecen un poco los hechos y cuando junta el coraje para hacerlo y enfrentarse al mundo que nos rodea y que es bastante difícil para estas cosas", le dijo a Todo Noticias. La misma, jugadora de Tenis de Mesa argentina, denunció que fue violada por Juan Lamadrid Barraza, un colega chileno, cuando tenía 14 años.

En un evento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), habría sido abusada. "No hubo problemas ahora, sí antes de hacer la denuncia, por la persona, ya que tiene relevancia a nivel mundial. En su momento me costó asimilar los hechos y no quería denunciar, tenía mucho miedo porque sabía que se iba a hablar mucho y que mi carrera deportiva iba a colgar de un hilo. Después entendí que cuando uno hace las cosas bien nada puede salir mal", destacó Cielo.

Según sus declaraciones, todo se habría dado el 14 de diciembre de 2017 en el Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa, juntando a menores y adultos en el CENARD. Ante eso, Rotryng afirmó que "fue algo premeditado porque no creo que una persona tenga la capacidad de un segundo para otro cambiar el rumbo de las cosas. Lo que pasó fue que yo iba por un lugar y apareció atrás mío y fue tipo, ‘no, vamos por otro camino…’".

Estremecedor caso en el Tenis de Mesa

Incluso, aseveró que desde el CENARD "se mostraron siempre a disposición, lo mismo por parte de las autoridades como las de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM). Ellos mostraron preocupación por los hechos. Me siento muy acompañada por otras jugadoras en el ambiente, no solo argentinas sino también a nivel mundial. Lastimosamente a nadie le sorprendió y eso es lo que más ruido hace".

"Por mecanismo de accionar que esta persona tiene, mucha gente da fe y personas que han salido a hablar las atravesaron. Recibí mucho apoyo y declaraciones que para la causa son importantes. Al año siguiente dejé la Selección y quise dejar de ir al CENARD porque era un lugar donde no me sentía cómoda. Lo que me movilizó es que no quise que ninguna piba, ni menor ni mayor, tenga que pasar por eso y hoy en día los recaudos que se tienen que tomar deben ser mucho más grandes", aportó la jugadora argentina de Tenis de Mesa.

"Yo dejé de jugar mucho tiempo y recién ahora estoy intentando volver al deporte, pero más que nada de forma recreativa porque era algo que me hacía feliz”, acotó. Tiempo atrás, el 3 de junio de este año, Cielo compartió en su Instagram: “¿Hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas? No fue mi vestimenta, tampoco el horario ni el lugar. Si no hay consentimiento, es violación. Hoy decido no callarme más”.

Cielo Rotryng Álvarez.