Una mujer de 65 años, que ya había sido declarada muerta de manera informal por su familia, despertó dentro de su ataúd instantes antes de ser cremada en el templo budista Wat Rat Prakhong Tham, en Tailandia. El hecho provocó pánico entre el personal del lugar, que escuchó golpes provenientes del féretro cuando se preparaban para iniciar los trámites de la cremación.

El responsable de asuntos generales y financieros del templo, Pairat Soodthoop, explicó que un leve sonido fue lo que despertó la alarma. Al abrir el ataúd, la mujer abrió los ojos y movió brazos y cabeza, intentando pedir auxilio. Un video difundido por el propio templo muestra el momento en que el personal religioso descubre que la mujer aún estaba con vida.

Publicidad

Según relató su hermano, la mujer llevaba dos años postrada y había dejado de responder hacía dos días, por lo que la familia asumió su muerte sin obtener un certificado oficial. El hombre recorrió 500 kilómetros hasta Bangkok con la intención de donar los órganos en un hospital, pero la falta de documentación impidió el procedimiento. Luego acudió al templo en busca de una cremación gratuita, pero nuevamente fue rechazado por no contar con los papeles correspondientes.

Fue mientras el personal explicaba cómo obtener el certificado necesario que los golpes dentro del ataúd interrumpieron la conversación. Tras comprobar que la mujer presentaba signos vitales, la trasladaron de inmediato a un hospital cercano.

Publicidad

Los médicos confirmaron más tarde que la paciente sufría hipoglucemia severa, una caída crítica en los niveles de azúcar en sangre que puede provocar pérdida de conciencia, y descartaron que hubiera sufrido un paro cardíaco o respiratorio. El templo anunció que asumirá los costos de su recuperación.