Un momento de preocupación se vivió en el box de Alpine durante el Gran Premio de Australia, cuando el piloto argentino Franco Colapinto descendió de su monoplaza con una fuerte molestia en el ojo derecho. La escena fue captada por las cámaras en el circuito de Melbourne y rápidamente encendió las alarmas dentro de la escudería.

Tras completar la segunda práctica libre, Colapinto fue asistido por una integrante del equipo mientras caminaba desde la pista hacia el hospitality. En ese trayecto se lo vio intentando abrir el ojo derecho y aplicándose gotas descongestivas, lo que generó incertidumbre sobre su estado físico de cara al resto del fin de semana de competencia.

Minutos después, el propio piloto aclaró la situación y explicó qué había ocurrido. Según contó, el incidente se produjo por el contacto con hielo seco. “Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. El hielo seco no se derrite, es todo químico y te quema”, relató en declaraciones a Cadena 3.

A pesar del inconveniente, Colapinto llevó tranquilidad sobre su recuperación y aseguró que su visión comenzó a mejorar progresivamente. De esta manera, despejó las dudas sobre su continuidad en el resto de las actividades programadas para el fin de semana.

En lo deportivo, el argentino tuvo un inicio complicado en las dos primeras tandas de entrenamientos del Gran Premio de Australia. Finalizó en los puestos 16° y 18°, en una jornada que también resultó exigente para el equipo Alpine en el circuito de Melbourne.

De todos modos, el piloto remarcó que todavía queda margen para mejorar antes de la clasificación. “No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”, señaló.

Finalmente, Colapinto destacó que los entrenamientos sirven para detectar aspectos a corregir. “Solo son prácticas y hemos visto algunas áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas que mejorar”, concluyó.