Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes caídas este viernes y llegaron a perder más de 5%, en una jornada marcada por la aversión global al riesgo ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. En paralelo, los bonos soberanos operaron en baja y el riesgo país se ubicó por encima de los 570 puntos básicos.

Entre los ADR con mayores retrocesos se destacó Banco Macro, que cayó 5,2%. También registraron bajas Grupo Galicia, con un descenso de 3,4%; Edenor, que perdió cerca de 3%; y Globant, con una caída similar.

Publicidad

El movimiento se dio en un contexto de tensión en los mercados internacionales, luego de que el conflicto entre Israel e Irán elevara la incertidumbre global y provocara una búsqueda de activos considerados más seguros.

Los bonos argentinos en el exterior también operaron con pérdidas de hasta 1,5%, lo que empujó al alza el indicador elaborado por JP Morgan. De esta manera, el riesgo país avanzó hasta los 575 puntos básicos.

Publicidad

En el mercado cambiario, el dólar oficial cotizó a $1385 para la compra y $1435 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar MEP se negoció en torno a los $1437,53 y el contado con liquidación alcanzó los $1479,10.

A contramano de lo que ocurrió en Nueva York, el mercado accionario local mostró una dinámica positiva. El índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanzó 2,2% en pesos y registró una suba de 1,3% medido en dólares.