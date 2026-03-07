Economía > Wall Street
Las acciones argentinas caen más de 5% y el riesgo país supera los 570 puntos
POR REDACCIÓN
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes caídas este viernes y llegaron a perder más de 5%, en una jornada marcada por la aversión global al riesgo ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. En paralelo, los bonos soberanos operaron en baja y el riesgo país se ubicó por encima de los 570 puntos básicos.
Entre los ADR con mayores retrocesos se destacó Banco Macro, que cayó 5,2%. También registraron bajas Grupo Galicia, con un descenso de 3,4%; Edenor, que perdió cerca de 3%; y Globant, con una caída similar.
El movimiento se dio en un contexto de tensión en los mercados internacionales, luego de que el conflicto entre Israel e Irán elevara la incertidumbre global y provocara una búsqueda de activos considerados más seguros.
Los bonos argentinos en el exterior también operaron con pérdidas de hasta 1,5%, lo que empujó al alza el indicador elaborado por JP Morgan. De esta manera, el riesgo país avanzó hasta los 575 puntos básicos.
En el mercado cambiario, el dólar oficial cotizó a $1385 para la compra y $1435 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar MEP se negoció en torno a los $1437,53 y el contado con liquidación alcanzó los $1479,10.
A contramano de lo que ocurrió en Nueva York, el mercado accionario local mostró una dinámica positiva. El índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanzó 2,2% en pesos y registró una suba de 1,3% medido en dólares.