Texto base para o desenvolvimento da indústria automotiva é promovido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

A indústria automotiva e os sindicatos do setor apresentaram hoje um estudo conjunto que promove um Acordo Social e Produtivo na atividade, e que será encaminhado como proposta de lei marco no começo das próximas sessões ordinárias do Congresso em março, com o objetivo de declarar o setor como "estratégico".



Em presença do presidente da Nação, Alberto Fernández, os responsáveis de dar a conhecer os detalhes do trabalho -chamado "Visión Común 2030", e que tem previsto para este ano conseguir uma produção de 1,8 milhão de veículos- foi o representante do sindicato Smata, Ricardo Pignanelli, e o executivo da automotiva Ford, Gabriel López.



O plano foi elaborado durante os últimos dez meses entre o sindicato e Adefa (Associação de Fábricas de Automotivas), com contribuições de outras agrupações de trabalhadores, como a UOM (metalúrgicos), as câmaras de autopeças (AFAC), Adimra e os concessionários (Acara), e a Universidad Austral.



Segundo adverte o estudo, o setor se enfrenta a "uma difícil situação de risco", dada "a transformação global do setor automotivo, junto com o novo mapa de acordos comerciais e de livre comércio com o Brasil e o México, competidores diretos de investimentos na região".