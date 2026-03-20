Tini lanzó Dos Amantes y una pregunta de Susana Giménez reavivó los rumores de casamiento

Tini Stoessel y Ulises Bueno lanzaron "Dos Amantes", una propuesta de pop y cumbia cuartetera con un elenco inesperado. Tini introdujo la obra afirmando “Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser”.

La letra destaca que “no importa lo que digan ni la clase social, no importa que sus padres los quieran separar”. En el clip, Lionel Messi bromea con la frase “Abran que se derrite el hielo”.

Mientras Susana Giménez cuestiona a la pareja: “Che, chicos, perdón, ¿no? ¿Y el casorio para cuándo?”. En el video, Cacho Deicas prepara un asado y Ulises Bueno acude a una cena junto a Beto Montenegro tras recibir una carta misteriosa.