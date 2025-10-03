Cultura y Espectáculos > Interna de pareja
"Trabajen gente": Alex Caniggia presumió un 0 km mientras Melody Luz cerraba su negocio
POR REDACCIÓN
Días atrás, Melody Luz anunció con gran tristeza el cierre temporal de su marca de ropa, "Melody Luz Shop", a través de X (antes Twitter). La bailarina expresó que está “medio bajón porque tengo que dar de baja mi marca por el momento, es insostenible”. Recientemente, en su cuenta de Instagram, brindó más detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar esta dura decisión.
Melody explicó en sus historias que le tiene que dar una pausa a la marca porque “Es imposible equiparar precios con las importaciones, pagar sueldos a quienes son parte de la marca, reinvertir y que aun así quede resto”. La situación es “muy difícil”, y planea vender todo lo que actualmente tiene en stock, esperando que la gente “se sumen con vestuario para muestra”. La bailarina agregó que lamentablemente sabe que no es la única que está pasando por lo mismo y que eso “me duele más”.
Lo que más generó atención entre sus seguidores fue la reacción de su pareja, Alex Caniggia. Mientras Melody compartía esta difícil situación, el mediático se mostró conduciendo “de manera desafiante” un auto 0 km.
Alex Caniggia acompañó la imagen de su vehículo nuevo con un mensaje controvertido en sus historias de Instagram. El mediático escribió: “Nave nuevo 0. Baratas secos, solo millos 0 km. Gracias a mí, obvio. Trabajen gente, la regla número uno es ser millo en la vida”.
Si bien Melody ha aclarado en varias ocasiones que Alex sostiene un "personaje" en sus redes sociales, el mensaje del mediático no pasó desapercibido en medio del difícil momento que atraviesa su pareja. La publicación cosechó críticas en redes y dejó la pregunta abierta: ¿Se desubicó?.
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una misión oficial en Washington para negociar con el Tesoro de Estados Unidos un mecanismo de asistencia financiera. Desde el gobierno argentino destacan la posibilidad de un swap de monedas y operaciones de recompra de deuda, mientras que el secretario Scott Bessent aclaró que “no vamos a poner dinero en la Argentina”.
Ángel de Brito expuso chats de Fernanda Iglesias y la tildó de "mentirosa serial" tras su salida de LAM
ÚLTIMAS NOTICIAS
El diputado José Luis Espert reconoció haber recibido US$200.000 del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, por su actividad privada antes de postularse a cargos políticos. La Casa Rosada se desmarcó de las acusaciones y remarcó que las explicaciones deben darlas el legislador y no el gobierno.
La Procuración del Tesoro informó que distintos países y organizaciones internacionales respaldan la posición argentina en la apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que busca revertir la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF como pago de una sentencia por US$16.000 millones.