Días atrás, Melody Luz anunció con gran tristeza el cierre temporal de su marca de ropa, "Melody Luz Shop", a través de X (antes Twitter). La bailarina expresó que está “medio bajón porque tengo que dar de baja mi marca por el momento, es insostenible”. Recientemente, en su cuenta de Instagram, brindó más detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar esta dura decisión.

Melody explicó en sus historias que le tiene que dar una pausa a la marca porque “Es imposible equiparar precios con las importaciones, pagar sueldos a quienes son parte de la marca, reinvertir y que aun así quede resto”. La situación es “muy difícil”, y planea vender todo lo que actualmente tiene en stock, esperando que la gente “se sumen con vestuario para muestra”. La bailarina agregó que lamentablemente sabe que no es la única que está pasando por lo mismo y que eso “me duele más”.

Publicidad

Lo que más generó atención entre sus seguidores fue la reacción de su pareja, Alex Caniggia. Mientras Melody compartía esta difícil situación, el mediático se mostró conduciendo “de manera desafiante” un auto 0 km.

Alex Caniggia acompañó la imagen de su vehículo nuevo con un mensaje controvertido en sus historias de Instagram. El mediático escribió: “Nave nuevo 0. Baratas secos, solo millos 0 km. Gracias a mí, obvio. Trabajen gente, la regla número uno es ser millo en la vida”.

Publicidad

Si bien Melody ha aclarado en varias ocasiones que Alex sostiene un "personaje" en sus redes sociales, el mensaje del mediático no pasó desapercibido en medio del difícil momento que atraviesa su pareja. La publicación cosechó críticas en redes y dejó la pregunta abierta: ¿Se desubicó?.

El posteo de Alex Caniggia.