La comunidad de San Francisco, Córdoba, se encuentra consternada tras la repentina muerte de un joven de 30 años mientras jugaba al fútbol con amigos. El hecho ocurrió durante la noche del lunes en el predio del club Unión Eléctrica, ubicado en el barrio Dos Hermanos, cuando la víctima se desplomó inesperadamente y cayó al suelo.

A pesar de los reiterados intentos de reanimación por parte de los servicios de emergencias, el joven falleció en el lugar. Según el portal local El Doce, las primeras hipótesis apuntan a una muerte súbita causada por un paro cardiorrespiratorio fulminante.

Publicidad

Las causas exactas del deceso aún se desconocen y la Fiscalía de turno ordenó la realización de una autopsia para esclarecer el hecho. La investigación está bajo la supervisión de la prosecretaria Dra. Agustina Dominichini, quien coordina los pasos judiciales correspondientes.

El lamentable suceso generó un profundo impacto en los vecinos y en la comunidad deportiva local, que se reunió para acompañar a familiares y amigos del joven, mientras esperan los resultados de la investigación que determinen el motivo real de la tragedia.