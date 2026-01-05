Tres niñas murieron tras entrar a nadar en una laguna de Misiones, en un hecho que causó profunda conmoción en la provincia y generó reacciones de autoridades y vecinos. El trágico episodio ocurrió el pasado sábado, en un sector de aguas abiertas donde las familias suelen concurrir para refrescarse.

Según los primeros informes, las menores (cuya identidad no fue difundida por razones de resguardo de sus familias) ingresaron a la laguna durante la tarde, en medio de un día caluroso, cuando las condiciones del agua y la profundidad en determinados sectores se tornaron peligrosas. A poco de ingresar, las niñas quedaron en dificultades y no pudieron salir por sus propios medios, lo que derivó en la tragedia.

Al lugar acudieron de forma inmediata equipos de emergencia y rescatistas, que realizaron trabajos de búsqueda y traslado de los cuerpos. Pese a la rápida intervención, las niñas no pudieron ser reanimadas y se confirmó su fallecimiento en el sitio.

El hecho generó gran consternación en la comunidad local, donde familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor y repudio ante lo ocurrido. Autoridades municipales y provinciales también se hicieron presentes para acompañar a las familias, y se espera que se brinden más detalles sobre las circunstancias del accidente conforme avance la investigación.

La pérdida de vidas tan jóvenes reavivó el debate sobre la seguridad en zonas de recreación acuática no habilitadas, especialmente en días de altas temperaturas, así como la necesidad de promover medidas de prevención y supervisión para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.