Un operativo encabezado por personal de la Unidad Rural N°3 Los Médanos, dependiente de la División Policía Rural, permitió desbaratar un circuito de comercialización ilegal de fauna autóctona en el departamento Caucete, tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.

El procedimiento se realizó bajo las directivas de la jueza de Paz Luciana Salva, luego de tareas investigativas que permitieron detectar que en dos domicilios se practicaba la caza y venta ilegal de aves. Con esa información, se concretaron los mandatos judiciales en distintos puntos del departamento.

En el primer domicilio, ubicado en el barrio Ruta 20, los efectivos lograron rescatar diversas especies, entre ellas un siete colores, una calandria, cinco cardenales amarillos, un chamichín y un corbatita, además de secuestrar una importante cantidad de jaulas de distintos tamaños y materiales, utilizadas para el cautiverio y traslado de los animales.

Posteriormente, en un segundo allanamiento realizado en Villa Dolores, se incautaron otras aves, entre ellas un cabecita negra, una diuca, un cardenal amarillo, un chamuchín y tres benteveos, junto a más jaulas y elementos destinados a la captura y comercialización de fauna.

En total, se secuestraron decenas de aves y numerosos elementos vinculados a la actividad ilegal, lo que evidencia la magnitud del circuito desarticulado por la Policía Rural.

Como resultado del operativo, un hombre mayor de edad, de apellido Acuña, quedó vinculado a actuaciones contravencionales, mientras avanza la investigación para determinar el alcance de la actividad y posibles conexiones con otros puntos de venta ilegal.

Desde la fuerza destacaron la importancia de estos procedimientos para proteger la fauna autóctona y desalentar la caza furtiva, una práctica que afecta gravemente el equilibrio ambiental en la provincia.